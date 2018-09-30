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Türkiye’yi de vurması beklenen kasırga Yunanistan’ı salladı geçti

Türk yetkililerin son dakika hava durumu ile ilgili açıklamaları devam ederken, Yunanistan, etkili kasırgayı yaşadı... Komşuda yaşanan kasırganın Türkiye'de de etkili olabileceğine yönelik açıklamalar gelirken, Yunanistan'da sel bölgede yaşamı olumsuz etkiledi.

Sozcu.com.tr
android-time 06:51 30 Eylül 2018
Haberler Dünya
Türkiye’yi de vurması beklenen kasırga Yunanistan’ı salladı geçti
Türk yetkililerin son dakika hava durumu ile ilgili açıklamaları devam ederken, Yunanistan, etkili kasırgayı yaşadı... Komşuda yaşanan kasırganın Türkiye'de de etkili olabileceğine yönelik açıklamalar gelirken, Yunanistan'da sel bölgede yaşamı olumsuz etkiledi.

Türkiye’de son birkaç gündür gündem, Ege ve Marmara bölgesini vuracağı iddia edilen kasırga… Türk yetkililer peş peşe açıklamalarda bulunurken Yunanistan “Medicane” isimli fırtınayı yaşıyor. Dün akşam saatlerinde Yunanistan’ın sahil bölgelerini vuran tropikal fırtına bölgede yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezleri sular altında kaldı.

Kent merkezleri sular altında kaldı.

Aşırı yağış ve sert rüzgar dolayısıyla başta başkent Atina ve çevre bölgeler olmak üzere birçok noktada elektriklerin kesildiği açıklandı. Yetkililer, sağanak yağış dolayısıyla deniz ve hava trafiğinin olumsuz etkilendiğini açıkladı. Yunan yetkililer ağaçların devrilerek elektrik tellerini ve direklerini yıktığını açıklarken çok sayıda itfaiye eri, bölgede mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Şiddetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilerken çok sayıda tekne battı.

Şiddetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilerken çok sayıda tekne battı.

Reuters haber ajansının son dakika şeklinde geçtiği haberde, çok sayıda insanın fırtına ve su baskını sebebiyle evlerinde mahsur kaldığı aktarıldı. Bölge valisi Petros Tatoulis, çok sayıda tarlanın da sular altında kaldığını aktarırken, “Bu aşırı hava durumunun yan etkilerine rağmen Mora Yarımadası dayanıyor” açıklamasını yaptı. Hava sıcaklığının 10 derece düştüğü bölgede yerel makamlar, bölgede yaşayanların önlemlerini almaları ve gerekli durumlar haricinde dışarı çıkmamaları konusunda çağrı yaptı.

Bölgede bulunan çok sayıda ev yıkıldı.

Bölgede bulunan çok sayıda ev yıkıldı.

 

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Son güncelleme: android-time 06:5630.09.2018
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