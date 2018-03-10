Türkiye’yi suçladı: İlişkilerimizin iyi olmadığı sır değil

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması geldi. Bakan, "Türkiye ile ilişkilerimizin çok iyi olmadığı sır değil" dedi ve Türkiye'ye "komşularla arayı düzeltin" çağrısı yaptı.
BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Twitter üzerinden Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nı ima eden mesajlar paylaşan Gargash, Türkiye’nin “komşu Arap ülkelerine” yönelik politikalarının “mantıksız” olduğunu savunurken bu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyulması çağrısında bulundu.
“Türk-Arap ilişkilerinin çok da iyi olmadığı bir sır değil” diye konuşan Dışişleri Bakanı, “Türkiye komşularıyla olan sorunlarını bilgelik ve mantıkla çözmeli” ifadelerini kullandı.