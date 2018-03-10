Türkiye’yi suçladı: İlişkilerimizin iyi olmadığı sır değil

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması geldi. Bakan, "Türkiye ile ilişkilerimizin çok iyi olmadığı sır değil" dedi ve Türkiye'ye "komşularla arayı düzeltin" çağrısı yaptı.