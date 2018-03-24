Tusk: Varna’da Türkiye’nin AB süreci de konuşulacak

Avrupa Birliği liderlerinin 26 Mart'ta Varna'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapmayı planladığı görüşmeyle ilgili Brüksel'den açıklama geldi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Erdoğan’la görüşmede çok sayıda çetrefilli konuyu gündeme getireceklerini söyledi. Tusk bu konular arasında Türkiye’nin Afrin’de YPG’ye yönelik operasyonunun da yer aldığını belirtti.

DW Türkçe’de yer alan habere gçre Brüksel’de düzenlenen iki günlük AB liderleri zirvesinin ardından konuşan Tusk, Pazartesi günü Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılacak görüşmenin “kolay bir görüşme olmayacağını” dile getirdi. Tusk, görüşmede AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov’un “biz dizi karmaşık konuyu” gündeme getirmeyi planladığını söyledi.

Brüksel’de konuşan Tusk, görüşmede Türkiye’nin AB üyelik sürecinin de ele alınacağını olacağını söyledi.