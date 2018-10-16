TV programında ortaya çıktı… Trump, Beyaz Saray’a kendi tablosunu asmış

ABD, önceki gün yayınlanan 60 Minutes isimli televizyon programına katılan Donald Trump'ı ve Beyaz Saray'a astığı tablosunu konuşuyor... ABD'li ressam Andy Thomas'ın çizdiği tabloda Trump, Abraham Lincoln ve George W. Bush gibi eski başkanlarla bir masada oturup "diyet kola" içerken görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün CBS News’te yayınlanan 60 Minutes isimli söyleşi programına katıldı. Programda soruları yanıtlayan Trump, sunucu Lesley Stahl ile Beyaz Saray’da da dolaştı. Çekilen video görüntülerinde ise bir detay dikkat çekti.

Beyaz Saray içerisinde sohbet eden Trump ve Stahl konuşurken bazı dikkatli izleyiciler duvarda Trump’ın kendisinin yer aldığı bir tablonun olduğunu fark etti. Missouri’de yaşayan ABD’li ressam Andy Thomas’ın yaptığı resimde Donald Trump, George W. Bush ve Abraham Lincoln gibi isimler yuvarlak bir masa etrafında otururken resmediliyor. 60 Minutes programında çok şaşırtıcı açıklamalarda bulunmayan Trump’ın baskı olarak astığı eserin adının “The Republican Club” (Türkçesi Cumhuriyetçi Kulübü) olduğu açıklandı.

Thomas, iki hafta önce Trump’ın kendisini aradığını ve eserlerini çok beğendiğini söylediğini dile getirse de, “Trump’ın eserimi Beyaz Saray duvarına asacağını tahmin etmiyordum. Bir sürü hediye gidiyordur fakat birçoğu dolapta duruyordur muhtemelen. Benim için çok önemli bir şey” dedi. Önünde bir bardak içecek olduğu görülen Trump’ın bardağında diyet kola olduğu ifade edildi.

Cumhuriyetçi Kulübü isimli eserin fiyatı 155 dolar ile 1700 dolar arasında değişiyor.