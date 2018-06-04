Twitter, Fas Başbakanı Osmani’ye ait hesabı kapattı

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani’ye ait Twitter hesabı site tarafından kapatıldı ortaya çıktı.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan el-Osmani’nin Twitter hesabının engellenmesi hakkında son günlerde sorular yöneltildiğine işaret edilerek, bu engellemenin, geçen ayın ortasında hesabın yoğun şekilde dolandığı gerekçesiyle Twitter’ın aldığı ihtiyati tedbir kararından kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, başbakanlığın, hesabın normal şekilde işlemeye başlayana kadar konuyu takip edeceği kaydedildi. AA