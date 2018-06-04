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Twitter, Fas Başbakanı Osmani’ye ait hesabı kapattı

Fas Başbakanı el-Osmani'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabının site tarafından kapatıldığı duyuruldu. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; hesabın yoğun şekilde dolandığı gerekçesiyle Twitter'ın aldığı ihtiyati tedbir kararından kaynaklandığı belirtildi.

android-time 04:48 4 Haziran 2018
Haberler Dünya
Twitter, Fas Başbakanı Osmani’ye ait hesabı kapattı
Fas Başbakanı el-Osmani'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabının site tarafından kapatıldığı duyuruldu. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; hesabın yoğun şekilde dolandığı gerekçesiyle Twitter'ın aldığı ihtiyati tedbir kararından kaynaklandığı belirtildi.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani’ye ait Twitter hesabı site tarafından kapatıldı ortaya çıktı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan el-Osmani’nin Twitter hesabının engellenmesi hakkında son günlerde sorular yöneltildiğine işaret edilerek, bu engellemenin, geçen ayın ortasında hesabın yoğun şekilde dolandığı gerekçesiyle Twitter’ın aldığı ihtiyati tedbir kararından kaynaklandığı belirtildi.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani - Foto: AA

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani – Foto: AA

Açıklamada, başbakanlığın, hesabın normal şekilde işlemeye başlayana kadar konuyu takip edeceği kaydedildi. AA

Son güncelleme: android-time 04:4904.06.2018
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