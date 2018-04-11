UBER şimdi de bunu yapacak

Şehiriçi taşımacılık alanında faaliyet göstermesi nedeniyle ülkemizde de tartışmaya yol açan Über bisiklet kiralama hizmetine de başlıyor.

Uber tarafından satın alındığı duyurulan JUMP, 2011 yılında Social Bikes adıyla kuruldu. Daha sonra JUMP adını alan bisiklet paylaşım girişimi, dünyanın 12 ülkesinde hizmet veriyor.

Habertürk’de yer alan, TechCrunch’ın haberine göre, Uber, şirketi henüz açıklanmayan bir miktar karşılığında satın aldı. Kısa süre önce aralarında Sequoia Capital’den Mike Moritz’in de bulunduğu bir yatırım turuna giren şirketin satışı hakkında konuşan şirkete yakın kaynaklar, satın alma miktarının 200 milyon dolar olduğunu belirttiler.

“UBER bizi anladı”

JUMP CEO’su Ryan Rzepecki’nin TechCrunch’a verdiği bilgilere göre, bisiklet paylaşım şirketinin satışının ardında Uber’in şirketin uzun dönem hedeflerini ve vizyonunu çok iyi bir şekilde algılamasının büyük payı var. Rzepecki, Uber CEO’su Dara Khosrowshahi’nin yönetiminin de kararını etkilediğini belirtti.

Uber’in zorlu bir 2017 geçirdiğini söyleyen Rzepecki, buna karşın dev startup’ın doğru yolda olduğundan emin.

Bölgelere göre otomobilin yanı sıra, panelvan, limuzin, helikopter ve yat kiralayan şirket için farklı taşıtlarla ulaşım sağlamak yeni bir şey değil. Üstelik Ocak ayında Uber, JUMP ile işbirliği yaparak Uber Bike adlı hizmetgini tanıtmıştı. Bu sayede Uber üzerinden de JUMP bisikletler kiralanabiliyordu.

2 dolara 30 dakika yolculuk

Ancak JUMP’ın özellikle ABD’de yarattığı bisiklet kiralama çılgınlığı, birçok ülkeye çok kolay bir şekilde sıçrayabilir. Uygulama ile 30 dakikalık bir yolculuk 2 dolar karşılığında yapılabiliyor ve bu sebeple Uber’in araç paylaşım hizmeti Uber Pool’dan bile daha ucuza yolculuk edilebiliyor.