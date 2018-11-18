Uçağın arka tarafına geçen çifti gören şaşkına döndü

ABD'deki bir uçakta çekilen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi... Yolculuk esnasında uçağın arkasına geçen bir çift yaptıkları hareketlerle ortalığı ayağa kaldırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları çifte, "İlgi istiyorlar" diyerek tepki gösterirken bazıları, "Uzun yolculukta esnemek için güzel hareket" dedi.

Uzun uçak yolculukları bazen can sıkıcı olabiliyor… Duruş bozukluğu ve eklemlerde ağrılara sebebiyet veren bu durumun üstesinden gelmek isteyen bir çiftin yaptığı hareketler ise herkesi şaşkına çevirdi. Bir yolculuk sırasında uçağın arka tarafına geçen bir çift kimsenin kendilerini görmediğini sandığı bir sırada yoga yapmaya başladı. Genç çift özellikle karın kaslarını çalıştıran hareketleri yaparak birbirlerini kaldırmaya ve bir akış yapmaya başladı.

Havada parendeler atan çiftin bu görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Fakat çiftin yaptığı hareketler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yolcular uyuklarken çekilen görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, “Bunlar sirk palyaçosu herhalde. Bu insanlar ilgi için her şeyi yapar” yorumunu yaparken, diğerleri de bu çekimin planlı olarak yapıldığını öne sürdü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ismi açıklanmayan yogacıların esneme hareketlerinin güzel ve faydalı olduğunu söyledi.