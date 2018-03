Uçakta gribe yakalanmamak için bu koltuğa oturmalısınız

ABD'de yapılan bir araştırma, salgın hastalıkların hızla yayıldığı uçaklarda, hasta olmamak için tercih edilmesi gereken koltuklara incelendi. Araştırmaya göre uçak içerisinde bazı koltuklara oturmak hastalıkları engelleyebiliyor.

Dünyaca ünlü uçak üreticisi Boeing tarafından finanse edilen ve Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nden uzmanların üzerinde çalıştığı araştırma kapsamında uçaklardaki en güvenli koltuklar belli oldu.

Soğuk algınlığı ve gribe yakalanmak istemeyen yolcuların oturması gereken koltukları tespit etmek için bilim insanları farklı uçuşlara katılarak, yolcuları gözlemledi ve bulaşıcı hastalık konusunda en riskli koltukları belirledi. ABD’nin sayılı bilim dergilerinden Proceedings of the National Academy of Sciences’ta da yayınlanan araştırma kapsamında bilim insanları 10 uçuşa katılarak hangi koltukların hastalığa maruz kaldığını gözler önüne serdi.

Araştırma kapsamında, uçaktaki virüs ve bakterilere yakalanma oranının koridorda oturan yolcularda daha yüksek olduğu belirtilirken araştırmayı yürüten Vicki Stover, “Eğer uçakta hastalanmak istemiyorsanız cam kenarında oturun ve yolculuk boyunca da uçak içerisinde dolaşmayın” açıklamasını yaptı.Araştırma kapsamında virüs ve bakterilere en çok maruz kalan insanların koridorda oturanlar olduğu belirtilirken, uçuş sırasında ayağa kalkarak koridor boyunca yürüyenlerde de hastalığa yakalanma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.