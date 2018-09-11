Uçakta korku dolu anlar… Pilotu böyle buldular

ABD'de bir yolcu uçağında çekilen fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Uçuş sırasında kokpiti terk eden pilot, üniformasını çıkardıktan sonra first class yolcularının arasında uyurken görülüyor.

Fotoğraf, geçtiğimiz günlerde ABD’nin New Jersey kentinden İskoçya’nın Glasgow kentine giden United Airlines uçağında çekildi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğrafı çeken ise eski bir polis müfettişi. Uçuş başladıktan kısa süre sonra kaptan pilotun kokpitten çıktığını söyleyen müfettiş, tuvalette üniformasını çıkardıktan sonra first class yolcularının olduğu bölümde uyuduğunu ifade etti.

Yolcular durumu fark edince paniğe kapılırken, kabin ekibinin uçağın yönetiminin ikinci pilotta olduğunu söylemesinin ardından ortam biraz olsun sakinleşti.

Pilotun uyku molasına ihtiyacı varsa bunu yolcuların arasında uygulamasını ‘saçma’ bulan müfettiş, “İnsanları endişelendiriyor. Ben bir polisi aracında uyurken gördüğümde işlem uyguluyordum. Havayolu şirketi de bu durumla ilgili soruşturma başlatmalı” dedi.

Pilotun 1.5 saat süren şekerlemesinin ardından kokpite döndüğü öğrenilirken, 7 saatlik uçuş sonucunda uçak sorunsuz bir şekilde Glasgow’a indi.