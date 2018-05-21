Uçuşta iğrenç olay… Yolcuların arasında fermuarını açtı ve…

İstanbul'dan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden bir uçaktaki erkek yolcu, uçuş sırasında koltukta mastürbasyon yapmaya başlayınca tutuklandı.

Söz konusu olay İstanbul’dan kalkarak Yeni Delhi’ye gitmekte olan bir uçakta yaşandı. Adı açıklanmayan ancak Rus vatandaşı olduğu belirtilen bir adam, uçuş sırasında pantolonunun fermuarını açarak mastürbasyon yapmaya başladı.

Yanındaki kadın yolcunun kabin ekibine durumu bildirmesi üzerine adamın yeri değiştirildi. Uçak Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı’na iner inmez 58 yaşındaki Rus yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

Kadın yolcu ve kabin ekibinin de ifadesi alınırken, adamın cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.