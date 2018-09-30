Ukrayna’daki Zaharçenko suikastı saniye saniye yayınlandı

Rus TV kanalı "Rusya 1", Ukrayna'da Rus yanlısı olarak kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) lideri Aleksandr Zaharçenko'nun suikaste uğradığı o anları yayınladı. Bu suikast sonrası iki ülke arasındaki gerginlik yüksek boyutlara ulaşmıştı.

Görüntülerde Zaharçenko kortejinin kafe “Separ”a nasıl yaklaştığı görülüyor. Koruma görevlilerinden biri salonu kontrol etmeye gidiyor, ardından Zaharçenko bir korumasıyla birlikte içeri giriyor ve birkaç saniye sonra patlama gerçekleşiyor.

“MASA MAYINLIDIR”

Sputnik’te yer alan habere göre, Televizyon kanalınnın bildirdiğine göre, Zaharçenko ‘Separ’a her gittiğinde üstünde ‘Masa mayınlıdır” yazılı aynı masaya otururdu. Zaharçenko, 31 Ağustos’ta Donetsk kent merkezindeki “Separ” adlı kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Resmi verilere göre, saldırı sırasında 11 kişi de yaralandı.

Patlayıcının kafedeki avizelerden birinde saklandığı bildirildi. Zaharenko kafeye girer girmez bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Soruşturma ekibi Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin yakın çevresinden birinin de terör eyleminin içinde olabileceğini değerlendiriyor.

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RUSLAR UKRAYNA’YI SUÇLADI

Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilileri olayı bir terör eylemi olarak adlandırdı ve Zaharçenko cinayetinin faili olarak Ukrayna’yı suçladı. Güvenlik güçleri, olaydan sonra Ukrayna Güvenlik Servisi’nden gözaltına aldıkları bir zanlının olayla ilgisini itiraf ettiğini bildirdi

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Başkanvekili Denis Puşilin, DNR lideri Zaharçenko’nun suikastla öldürülmesinin arkasında Batılı istihbarat servisleri olduğunu söyledi. Vladimir Putin olayla ilgili ”Aleksandr Zaharçenko’nun sisnsice öldürülmesi, terör, şiddet, korku yayma yolunu seçenlerin, bu ihtilafın barışçıl, siyasi yollardan çözülmesini istemediklerinin, güneybatı halkıyla gerçek bir diyaloğa girmek istemediklerinin, durumu istikrarsızlaştırmak üzerine, Donbass halkına diz çöktürmek üzerine oyun oynadıklarının fazladan bir kanıtı” dedi.