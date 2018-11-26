Ukraynalılar Rusya’yı Kiev’de protesto etti

Ukrayna'nın 3 savaş gemisinin Rusya tarafından ele geçirilmesi sonrası Ukranalılar başkent Kiev'deki Rus elçiliği önünde Rusya'yı protesto etti.
Ukrayna ve Rusya arasında Karadeniz’de başlayan çatışmaların ülkenin doğusuna sıçraması sonrası gerilim giderek tırmanıyor.
Göstericiler kağıttan gemilerle Rusya’nın tavrını protesto etti. Reuters
Rusların 3 Ukrayna gemisini ele geçirdiğini açıklamasının ardından Ukrayna vatandaşları Kiev’deki Rus elçiliği önünde kağıttan gemilerle protesto gerçekleştirdiği.
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Reuters