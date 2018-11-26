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Ukraynalılar Rusya’yı Kiev’de protesto etti

Ukrayna'nın 3 savaş gemisinin Rusya tarafından ele geçirilmesi sonrası Ukranalılar başkent Kiev'deki Rus elçiliği önünde Rusya'yı protesto etti.

android-time 00:53
Haberler Dünya
Ukraynalılar Rusya’yı Kiev’de protesto etti
Ukrayna'nın 3 savaş gemisinin Rusya tarafından ele geçirilmesi sonrası Ukranalılar başkent Kiev'deki Rus elçiliği önünde Rusya'yı protesto etti.

Ukrayna ve Rusya arasında Karadeniz’de başlayan çatışmaların ülkenin doğusuna sıçraması sonrası gerilim giderek tırmanıyor.

Göstericiler kağıttan gemilerle Rusya'nın tavrını protesto etti. Reuters

Göstericiler kağıttan gemilerle Rusya’nın tavrını protesto etti. Reuters

Rusların 3 Ukrayna gemisini ele geçirdiğini açıklamasının ardından Ukrayna vatandaşları Kiev’deki Rus elçiliği önünde kağıttan gemilerle protesto gerçekleştirdiği.

Reuters

Reuters

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Son güncelleme: android-time 00:5726.11.2018
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