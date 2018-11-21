UNESCO’dan Türkiye’nin mülteci politikalarına övgü

UNESCO, Suriyeli mültecilerin üçte birine ev sahipliği yapan Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün mültecilerin kapsamlı eğitimine yönelik politikalarını takdir etti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından hazırlanan “Göç ve Eğitim: Duvar Değil, Köprüleri İnşa Eder” başlıklı raporda, Suriyeli mültecilerin üçte birine ev sahipliği yapan Türkiye, Lübnan ve Ürdün’ün mültecilerin kapsamlı eğitimine yönelik politikalarının takdirle karşılandığı belirtildi.

Raporda, söz konusu ülkelerin herkesi kapsayan eğitim sistemini hayata geçirme hedefine ulaşmaları için uluslararası destek sağlanması çağrısı yapıldı.

Türkiye’nin, ülkedeki Suriyelileri sosyal koruma sistemine entegre ettikten sonra 2020 yılına kadar tüm mültecileri ulusal eğitim sistemine dahil etmeyi hedeflediğine vurgu yapılan raporda, Türkiye ve diğer iki ülkenin ayrıca Suriyeli mültecilerin sahip oldukları diplomalarla iş bulmaları konusunda mümkün mertebe yardımcı olduğu ifade edildi.

Raporda, bölgesel çabalar sonucu geçen nisan ayına kadar Suriyeli mültecilerin eğitimi için 248 milyon doların temin edildiği ve bunun da ihtiyaç duyulan 873 milyon doların yüzde 28’ine denk geldiği ifade edildi.