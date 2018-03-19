Ünlü arkeoloğun Çatalhöyük yalanı!

İsviçreli jeoarkeolog Eberhard Zangger, 2012’de hayatını kaybeden arkeolog James Mellaart’ın Çatalhöyük’te bulduğu, 'çok önemli keşif' olduklarını iddia ettiği duvar yazısı ve çizimlerin gerçek olmadığını, bunları Mellaart’ın kendisinin yaptığını öne sürdü.

LiveScience’da yer alan habere göre Mellaart ölmeden önce, Afyon Beyköy’deki antik Yunan dönemi araştırmalarına ilişkin bazı bulgularının kendisi öldükten sonra yayımlanmasını Zangger’den istedi.

Zangger de Mellaart’ın Londra’daki dairesinde bir araştırma yaptı. Zangger, Mellaart’ın Çatalhöyük’te keşfettiğini iddia ettiği duvar resimlerinin çizimleriyle kazınmış kiltaşı parçaları bulduğunu öne sürdü.

Mellaart, Çatalhöyük duvar resimlerini ilk olarak 1962’de yayınladı. Bazı duvar resimleri sadece çizimlerden oluşuyordu ve gerçek fotoğraflar içermiyordu. Zangger’e göre Çatalhöyük duvar resimlerinden kaç tanesinin sahte olduğu belirsiz.

Mellaart, daha önce çalınan eserleri satmaya çalışan kaçakçılara yardım etmekle de suçlanmış ve Türkiye’de kazı yapmaktan men edilmiş.

Zangger konu hakkında yaptığı değerlendirmede, “Mellaart yayınlanan gerçekler, yayınlanmamış veri ve hayal gücünün bir karışımını oluşturdu. Bunları ayırt etmek neredeyse imkansız. Hala yaşamak için yarım yüzyılı vardı. Bu süre zarfında, giderek hayali bir dünyaya girmiş gibi görünüyor. Belki de meslektaşlarını bu alanda yanıltarak misillemeyi istemişti” dedi.

ÇATALHÖYÜK’ÜN ÖNEMİ

Çatalhöyük, Orta Anadolu’da, günümüzden 9 bin yıl önce yerleşim yeri olmuş, çok geniş bir Neolitik Çağ ve Kalkolitik Çağ yerleşim yeridir. Doğu ve batı yönlerinde yan yana iki höyükten oluşmaktadır. Doğudaki Çatalhöyük (Doğu) olarak adlandırılan yerleşme Neolitik Çağ’da, Çatalhöyük (Batı) olarak adlandırılan batıdaki höyük ise Kalkolitik Çağ’da iskan görmüştür. Günümüz Konya Şehri’nin 52 km güneydoğusunda, Hasandağı’nın yaklaşık olarak 136 kilometre uzağında, Çumra ilçesinin 11 km kuzeyinde, Konya Ovası’na hakim buğdaylık arazide bulunmaktadır. Doğu yerleşimini, en son Cilalı Taş Devri sırasında ovadan 20 metre yüksekliğe kadar ulaşan bir yerleşim birimi oluşturmaktadır. Ayrıca, batıya doğru da ufak bir yerleşim birimi ve birkaç yüz metre doğuya doğru da bir Bizans yerleşimi bulunmaktadır.

Höyükler kabaca 2 bin yıl kesintisiz iskan edilmiştir. Özellikle neolitik yerleşimin genişliği, barındırdığı nüfusu, oluşturduğu güçlü sanat ve kültür geleneği ile son derece dikkat çekicidir. Yerleşimde 8 bin üzerinde insan yaşadığı kabul edilmektedir. Çatalhöyük’ün diğer neolitik yerleşimlerden temel farkı, bir köy yerleşmesini aşıp kentleşme evresini yaşamakta olmasıdır. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan bu yerleşimin sakinleri, ilk tarımcı topluluklardan da biridir. Bu özelliklerinin bir sonucu olarak 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklendi. UNESCO tarafından 2012 yılında Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesine karar verildi. (Vikipedi)