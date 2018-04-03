Ünlü çiftten şok karar… 12 yıl sonra ayrılıyorlar

Hollywood’un ünlü çifti Channing Tatum ve Jenna Dewan-Tatum ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.

2006’da Step Up filminin setinde tanışan ve ilişki yaşamaya başlayan çift, 2009’da evlenmişti. Ayrılık kararını Instagram’dan duyuran çift, duygusal bir mesaj da paylaştı.

5 yaşında bir kızları olan çift, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, “Birbirini seven bir çift olarak ayrılmayı seçtik. Yıllar önce derin bir aşkla bağlandık ve sihirli bir yolculuğa çıktık. Birbirimize olan sevgimizde hiçbir şey değişmedi. Ama sevgi, bizi artık farklı yollara çıkaran güzel bir macera” dedi.

Çift iki iyi arkadaş olarak kalacaklarını, her şeyden önce kızları için örnek bir ebeveyn olmak istediklerini söyledi.