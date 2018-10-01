Ünlü film yıldızı mülteci ailenin çocuklarını götürmek isteyince dayak yedi

Türkiye'ye de gelerek temaslarda bulunan ve yakın zaman önce bir televizyon programına başlayan ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, Fransa'da bir göçmen aile tarafından yumruklandı. Lohan'ın sosyal medyada canlı video çektiği sırada yaşanan olayda, yıldız oyuncu bir ailenin yanına giderek, "Siz bu çocukları kaçırıyorsunuz. Siz insan kaçakçısısınız" dediği ortaya çıktı.

Bir dönem uyuşturucu bağımlısı olan ve daha sonra farklı dinlere inandığını açıklayarak gündeme gelen ABD’li yıldız oyuncu Lindsay Lohan, Fransa’da ortalığı karıştırdı. Lohan, Fransa’da ziyaret ettiği bir mülteci ailesinin yanına giderek onlarla konuştu. Kısa süre sonra aileyi suçlamaya başlayan Lohan, ailenin çocuklarını alıp götürmeyi teklif etti.

Bunun üzerine olay yerinden uzaklaşmak isteyen aileyi görüntüleyen Lohan, ailenin insan kaçakçılığı yaptığını iddia etti. Bu sözler üzerine aile tepki gösterdi ve milyonlarca izleyicinin önünde çocukların annesi yıldız oyuncuya yumruk attı. 32 yaşındaki Lohan, gözyaşları içerisinde kendisini çekerken, bu video büyük bir tartışma yarattı. Lohan’ın hayranları yıldız oyuncuyu desteklerken çok sayıda internet kullanıcısı Lohan’ın temelsiz suçlamalarda bulunduğunu ve haksız olduğunu söyledi.