Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü iş adamı canlı yayında öyle bir şey yaptı ki…

Tesla şirketinin kurucusu Elon Musk sosyal medyadaki bir görüntüsüyle tartışmaların hedefi haline geldi. Youtube'da canlı yayınlanan bir programa katılan Musk, kameraların kayıtta olduğu sırada uyuşturucu madde kullandı.

Sozcu.com.tr
android-time 13:25 7 Eylül 2018
Haberler Dünya
Ünlü iş adamı canlı yayında öyle bir şey yaptı ki…
Tesla şirketinin kurucusu Elon Musk sosyal medyadaki bir görüntüsüyle tartışmaların hedefi haline geldi. Youtube'da canlı yayınlanan bir programa katılan Musk, kameraların kayıtta olduğu sırada uyuşturucu madde kullandı.

Adı son günlerde Tayland’daki kurtarma operasyonu sırasında pedofili tartışmasına girdiği dalgıçla sıkça anılan ABD’li milyarder Elon Musk, bu kez bambaşka bir konuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Musk, Youtube’da yayınlanan Joe Rogan Experience programına katılırken, 2 saatlik yayında birçok projesinden bahsetti.

Programda Musk’ın açıklamalarından ziyade yaptığı bir hareket tartışma yarattı.

Sunucu yayın sırasında içtiği marihuanayı Musk’a uzatırken, ünlü iş adamı bu teklifi geri çevirmedi. Binlerce kişinin canlı izlediği o anlarda marihuana içen Musk’ın görüntüleri, ‘saygın iş adamı’ imajı hakkındaki eleştirileri beraberinde getirdi.

Son güncelleme: android-time 13:2807.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar