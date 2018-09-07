Ünlü iş adamı canlı yayında öyle bir şey yaptı ki…

Adı son günlerde Tayland’daki kurtarma operasyonu sırasında pedofili tartışmasına girdiği dalgıçla sıkça anılan ABD’li milyarder Elon Musk, bu kez bambaşka bir konuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Musk, Youtube’da yayınlanan Joe Rogan Experience programına katılırken, 2 saatlik yayında birçok projesinden bahsetti.
Programda Musk’ın açıklamalarından ziyade yaptığı bir hareket tartışma yarattı.
Sunucu yayın sırasında içtiği marihuanayı Musk’a uzatırken, ünlü iş adamı bu teklifi geri çevirmedi. Binlerce kişinin canlı izlediği o anlarda marihuana içen Musk’ın görüntüleri, ‘saygın iş adamı’ imajı hakkındaki eleştirileri beraberinde getirdi.