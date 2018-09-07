Ünlü iş adamı canlı yayında öyle bir şey yaptı ki…

Tesla şirketinin kurucusu Elon Musk sosyal medyadaki bir görüntüsüyle tartışmaların hedefi haline geldi. Youtube'da canlı yayınlanan bir programa katılan Musk, kameraların kayıtta olduğu sırada uyuşturucu madde kullandı.