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Ünlü iş adamından kan donduran Kaşıkçı kostümü… Bu kez güldürmedi!

İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından ITV'nin üst düzey yöneticisi Asif Zubairy, Cadılar Bayramı için giydiği kostümle tartışma yarattı. 'Suudi infazcı' rolüne bürünerek bir partiye katılan Zubairy büyük tepki çekti.

Sozcu.com.tr
android-time 10:53 2 Kasım 2018
Haberler Dünya
Ünlü iş adamından kan donduran Kaşıkçı kostümü… Bu kez güldürmedi!
İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından ITV'nin üst düzey yöneticisi Asif Zubairy, Cadılar Bayramı için giydiği kostümle tartışma yarattı. 'Suudi infazcı' rolüne bürünerek bir partiye katılan Zubairy büyük tepki çekti.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı dünya basının gündeminde yer almaya devam ediyor. Cadılar Bayramı nedeniyle dünyanın dört bir yanında partiler düzenlenirken, İngiltere’deki bir görüntü  tartışma yarattı.

ITV kanalının komedi programlarından sorumlu üst düzey yöneticisi Asif Zubairy, parti için seçtiği kıyafetle eleştirilerin hedefi oldu.

TV yıldızı Jonathan Ross’un partisi için ‘Suudi infazcı’ rolüne bürünen Zubairy, kanlı beyaz bir önlük ve kefiye giyerken, kesik bir plastik el taşıyordu.

Partiye katılan davetliler İngiliz basınına konuşurken, Zubairy’nin kostüm seçiminin şok edici olduğu yorumunda bulundu. Fotoğrafların sosyal medyada yayılmasıyla da Zubairy açıklamada bulundu.

Zubairy, “Görüyorum ki kostümüm bazı insanları rahatsız etmiş. Bu nedenle özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

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