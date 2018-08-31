Ünlü komedyenden sıra dışı eylem… Bıktık dedi canlı yayında soyundu

France Inter Devlet Radyosu'nun adı son günlerde yaşanan ilginç olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çevre Bakanı Nicolas Hulot'un canlı yayında istifa etmesinin ardından bu kez daha sıra dışı bir eylem yaşandı. Fransız komedyen Constance Pittard, katıldığı radyo programında 'ahlak bekçilerini' protesto ettiğini söyleyerek canlı yayında soyundu.

Fransız Çevre Bakanı Nicolas Hulot’nun salı sabahı canlı yayında istifa ettiği France Inter Devlet Radyosu’nun aynı gün öğleden sonraki canlı yayınında, tiyatro oyuncusu ve komedyen Constance Pittard kıyafetlerini çıkardı.

Yayına üstsüz devam eden komedyen ‘ahlak bekçileri’ olarak nitelendirdiği kişilere tepki göstermek için soyunduğunu söyledi.

Kadınların sürekli olarak vücutları hakkında konuşulmasından rahatsız olduğunu söyleyen Constance, “Cildimize hava aldırdığımız için sapkın olduğumuzu söyleyen halbuki tek sorunları bir taraflarıyla olan ahlak bekçilerinden bıktık, onlara meydan okumalıyız” dedi.

“Il faut faire la nique à tous ces puritains moralisateurs qui nous disent qu’on est pervers avec notre peau qu’on aère” HUMOUR – Parlons balcons, parlons tétons, avec @ConstancePro https://t.co/TppyNHo7uW #ParJupiter pic.twitter.com/1C6QeCGTZj — France Inter (@franceinter) 28 Ağustos 2018

Constance, Pazar gününün ‘Dünya Üstsüz Günü’ olduğunu hatırlatarak, söz konusu günün kadınlar bebeklerini kamusal alanlarda emzirdiğinde ya da plajda üstsüz güneşlendiğinde düzenli olarak ‘skandallar’ ortaya çıkan Fransa’da nefretle karşılandığını söyledi.

Fransız Çevre Bakanı Nicolas Hulot ise aynı radyo kanalında, lobilerin iktidardaki varlığını ve küresel ısınmayla mücadele için alınması gereken önlemler konusunda yetersiz kalınmasını ifade ederek görevinden istifa etmişti.