Ünlü mankenin fotoğrafına tepki yağdı

Büyük beden mankeni olarak şöhrete kavuşan ABD'li manken Ashley Graham'ın sosyal paylaşım uygulaması Instagram'a yüklediği bir fotoğraf olay yarattı. Birçok ünlü markanın defilesinde ve kampanyasında yer alan 30 yaşındaki mankenin hayranları, "Bu kadar da zayıflık olmaz" diyerek tepki gösterdi.

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan ve büyük beden moda kavramına yeni bir soluk getiren Ashley Graham’ın Instagram’da paylaştığı fotoğraf ile hayranları arasında tartışma başlattı ve büyük tepki çekti.

Büyük beden ölçülerine sahip olduğu için toplumun geniş kesimi tarafından “beden olumlama”ya destek verdiği gerekçesiyle takdir gören 30 yaşındaki manken, renkli bir elbise giydi ve bunu sosyal medyada paylaştı. 2010 yılındna beri Justin Ervin ile evli olan Graham’ın fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları, genç mankenin resmen “eridiğini” söyleyerek tepki gösterdi. Elbisenin genç kadının vücudunu sardığını ve Graham’ın eski fotoğraflarına kıyasla çok kilo verdiğini söyleyen takipçileri, “Sen kiloluyken güzeldin. Kilo verme”, “Elbiseyi çok sevdim ama daha fazla kilo verme”, “Senin olayın büyük beden olmandı. Kilo verirsen bir anlamı kalmaz” ve, “Artık büyük beden değilsin. Demek ki büyük beden olmak çok da övünülecek bir şey değilmiş” dedi.

Fakat Graham’ı eleştirenler olduğu kadar da destekçiler de sosyal medyaya akın etti. Genç mankeni destekleyenler, “Harika görünüyorsun” ve “Senin bedenin istediğini yapabilirsin” gibi yorumlarda bulundu.