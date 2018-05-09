Ünlü modele büyük şok… Yaşın küçük deyip almadılar!

90'lı yıllara damga vuran süpermodel Cindy Crawford'un son dönemde sık sık poydumda gördüğümüz kızı Kaia Gerber, Met Gala şoku yaşıyor. 16 yaşındaki genç model, ünlü isimlerin akın ettiği organizasyona 18 yaş sınırı nedeniyle katılamadı.

Cindy Crawford ve Rande Gerber’ın 16 yaşındaki kızları Kaia dün New York’ta görüntülendi. Bir kafe çıkışında fotoğrafları çekilen Gerber’in oldukça keyifsiz olması dikkat çekti.

Annesinin izinden giderek modellik kariyerinde genç yaşına rağmen hızla yükselen Kaia, Londra, Milano ve Paris gibi moda dünyasının en önemli vitrinlerinde podyuma çıktı. Birçok markanın aranan yüzü olan Kaia, bu popülerliğine karşın yaşı nedeniyle yılın en önemli etkinliklerinden olan Met Gala’ya katılamadı.

Ünlü isimlerin akın ettiği organizasyonun 18 yaş kuralı olması, Kaia’yı bu gösterişli etkinlikten mahrum bıraktı.

Anne ve babasının da katıldığı Met Gala’yı ekran başında takip etmek zorunda kalan genç modelin bu nedenle keyifsiz olduğu iddia edildi.