Ünlü model en yakın arkadaşının kardeşiyle yakalandı!

ABD'li model Kendall Jenner, Hadid kardeşlerin en küçüğü Anwar'la bir partide öpüşürken yakalandı.

ABD’li model Kendall Jenner, son dönemde çalkantılı aşk hayatıyla gündemde. NBA oyuncusu Blake Griffin’le bir ayrılıp bir barışan 22 yaşındaki Jenner, son günlerde ise yine bir basketbolcu olan Ben Simmons’la görüntülenmişti.

Simmons’un sevgilisini aldatarak Jenner’la birlikte olduğu haberleri konuşulurken, Jenner bu kez sürpriz bir isimle yakalandı. Geçtiğimiz günlerde New York’ta bir etkinliğe katılan Jenner, ardından düzenlenen partide kendisi gibi modellik yapan Anwar Hadid’le öpüşürken görüntülendi.

18 yaşındaki Anwar Hadid, Jenner’ın moda dünyasından en yakın arkadaşları Gigi ve Bella Hadid’in küçük erkek kardeşi. Bella ve Gigi ile katıldığı partilerde Anwar’la da sık sık zaman geçiren Jenner’ın, genç modelle ne zamandır yakınlaştığı bilinmiyor.