Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü model en yakın arkadaşının kardeşiyle yakalandı!

ABD'li model Kendall Jenner, Hadid kardeşlerin en küçüğü Anwar'la bir partide öpüşürken yakalandı.

Sozcu.com.tr
android-time 13:35 6 Haziran 2018
Haberler Dünya
Ünlü model en yakın arkadaşının kardeşiyle yakalandı!
ABD'li model Kendall Jenner, Hadid kardeşlerin en küçüğü Anwar'la bir partide öpüşürken yakalandı.

ABD’li model Kendall Jenner, son dönemde çalkantılı aşk hayatıyla gündemde. NBA oyuncusu Blake Griffin’le bir ayrılıp bir barışan 22 yaşındaki Jenner, son günlerde ise yine bir basketbolcu olan Ben Simmons’la görüntülenmişti.

anwar-backgrid

Simmons’un sevgilisini aldatarak Jenner’la birlikte olduğu haberleri konuşulurken, Jenner bu kez sürpriz bir isimle yakalandı. Geçtiğimiz günlerde New York’ta bir etkinliğe katılan Jenner, ardından düzenlenen partide kendisi gibi modellik yapan Anwar Hadid’le öpüşürken görüntülendi.

Anwar, ablası Gigi ve Kendalla Victoria's Secret Şovu'nda.

Anwar, ablası Gigi ve Kendal’la Victoria’s Secret Şovu’nda.

18 yaşındaki Anwar Hadid, Jenner’ın moda dünyasından en yakın arkadaşları Gigi ve Bella Hadid’in küçük erkek kardeşi. Bella ve Gigi ile katıldığı partilerde Anwar’la da sık sık zaman geçiren Jenner’ın, genç modelle ne zamandır yakınlaştığı bilinmiyor.

kendall-instagram-2kendall-instagram-3İLGİLİ HABERÜnlü modellerden cesur paylaşım... Birbirlerini fotoğrafladılar!Ünlü modellerden cesur paylaşım... Birbirlerini fotoğrafladılar!
Son güncelleme: android-time 13:3906.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar