Ünlü model yıllar sonra açıkladı… Hayranları şok oldu

Podyumların ünlü modeli Lais Riberio, uzun yıllardır sakladığı bir gerçeği hayranlarıyla paylaştı. Riberio'nun hayranları Instagram'daki gönderinin altına destek mesajları yağdırdı.

ABD’li iç çamaşarı devi Victoria’s Secret modellerinden Lais Riberio, özel hayatıyla ilgili yıllardır gizlediği bir durumu ilk kez duyurdu.

Instagram hesabından dövme yaptırdığı bir fotoğrafı paylaşan 27 yaşındaki Brezilyalı model, her zaman ikinci bir dövme istediğini ancak bunun anlamlı bir şey olması için beklediğini söyledi.

Aradığı şeyi bulduğunu anlatan Riberio, otizme farkındalık için yaptırdığı dövmenin fotoğrafını da paylaşarak 10 yaşındaki oğlundan bahsetti.

5 yıl önce Alexandre isimli oğluna otizm teşhisi konduğunu ifade eden Riberio, yıllar içinde otizmli bireylerin ihtiyaçlarını daha iyi anladığını ve buna dikkat çekmek için böyle bir dövme yaptırdığını belirtti.

Riberio’nun duygusal paylaşımını gören hayranları, bu durumu 5 yıl sonra öğrenmenin şokunu yaşarken, Brezilyalı modele övgü ve destek mesajları yağdırdı.