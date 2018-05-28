Ünlü model yıllardır mücadele ediyor… Hastalığı için umut ışığı

ABD'li model Bella Hadid'in de muzdarip olduğu Lyme hastalığı için geliştirilen aşı çalışmalarında bir umut doğdu.

Her yıl 600 bin insanda ortaya çıkan Lyme hastalığına karşı çalışmalar yapan Fransız ilaç üreticisi Valneva, umut verici bir açıklama yaptı. Hastalığa karşı geliştirilen aşının ilk insanlı denemelerinin tamamlandığı belirten şirket, aşının başarı oranının yüzde 70 ile 96 arasında olduğunu duyurdu.

İlk bulguların hastalığı tedavi etmede umut verici işaretler sunduğunu belirten şirket, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından aşının 2023’te piyasaya sürülebileceği belirtildi.

Podyumların aranan ismi ABD’li model Bella Hadid de bu hastalıkla mücadele kişilerden biri. Ünlü modelin hastalıkla ilgili tecrübelerini anlatması, dünya basınında geniş yer almış ve hastalığa karşı farkındalık oluşmasını sağlamıştı. 21 yaşındaki modelin annesi ve erkek kardeşinde de Lyme hastalığı bulunuyor.

Lyme hastalığı nedir?

Lyme hastalığı Borrelia burgdorferi isimli bir bakteri tarafından oluşturulan mikrobik bir hastalıktır. Bu mikrop bir kene tarafından insanlara bulaştırılmaktadır. Hastalık her ne kadar kene ile bulaşsa da, hastaların yarısından fazlasında kene ısırığı öyküsü alınamamaktadır. Hastalıkta hedef organlar deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalptir. Eklemlerde şişlik, sıvı birikimi, hareket etmede zorluk gibi belirtileri görülmektedir. Yoğun baş ağrıları, aşırı yorgunluk, yoğun eklem ağrısı gibi durumlar en sık yaşanan şikayetlerdir.