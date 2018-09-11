Ünlü oyuncu açıkladı: 3. kez başıma geldi, esrara başladım

İngiliz asıllı Avustralyalı oyuncu ve şarkıcı Olivia Newton-John, hayranlarını üzecek bir açıklamada bulundu. Newton-John üçüncü kez kansere yakalandığını söylerken, tıbbi amaçlı esrar kullanmaya başladığını açıkladı.

Grease filminin yıldızı 69 yaşındaki oyuncu, Avustralya televizyonuna kanseri doğal yöntemlerle yeneceğini inandığını söyledi.

Newton-John’a ilk meme kanseri teşhisi 1992’de konuldu. Hastalığı 2013’te nüksetti. Geçen yıl da oyuncunun bel bölgesinde bir tümör bulundu. Dördüncü aşama meme kanserinin bel kemiğine sıçradığı söyleniyor.

ABD’de yaşayan Olivia Newton John, Avustralya’da da California’daki gibi tıbbi amaçlı esrar kullanımına izin verilmesi çağrısında bulundu ve “Hayalim, Avustralya’da da tüm kanser hastalarının esrara erişiminin olması” dedi.

Dört kez Grammy ödülü kazanan Newton-John’a radyoterapi uygulandığı da belirtiliyor.