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Ünlü oyuncu açıkladı: 3. kez başıma geldi, esrara başladım

İngiliz asıllı Avustralyalı oyuncu ve şarkıcı Olivia Newton-John, hayranlarını üzecek bir açıklamada bulundu. Newton-John üçüncü kez kansere yakalandığını söylerken, tıbbi amaçlı esrar kullanmaya başladığını açıkladı.

android-time 12:20 11 Eylül 2018
Haberler Dünya
Ünlü oyuncu açıkladı: 3. kez başıma geldi, esrara başladım
İngiliz asıllı Avustralyalı oyuncu ve şarkıcı Olivia Newton-John, hayranlarını üzecek bir açıklamada bulundu. Newton-John üçüncü kez kansere yakalandığını söylerken, tıbbi amaçlı esrar kullanmaya başladığını açıkladı.

Grease filminin yıldızı 69 yaşındaki oyuncu, Avustralya televizyonuna kanseri doğal yöntemlerle yeneceğini inandığını söyledi.

Newton-John’a ilk meme kanseri teşhisi 1992’de konuldu. Hastalığı 2013’te nüksetti. Geçen yıl da oyuncunun bel bölgesinde bir tümör bulundu. Dördüncü aşama meme kanserinin bel kemiğine sıçradığı söyleniyor.

Olivia Newton-John ve John Travolta 1978 yapımı Grease filminde.

Olivia Newton-John ve John Travolta 1978 yapımı Grease filminde.

ABD’de yaşayan Olivia Newton John, Avustralya’da da California’daki gibi tıbbi amaçlı esrar kullanımına izin verilmesi çağrısında bulundu ve “Hayalim, Avustralya’da da tüm kanser hastalarının esrara erişiminin olması” dedi.

Dört kez Grammy ödülü kazanan Newton-John’a radyoterapi uygulandığı da belirtiliyor.

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