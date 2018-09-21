Ünlü oyuncu canlı yayında çileden çıktı: Ne dedin sen?

Rusya'da bir televizyon programına katılan oyuncu Evelina Bledans, stüdyodaki izleyicilerden birinin sözleri üzerine çileden çıktı. Bir anda ayağa kalkan Bledans, stüdyodakilerin şaşkın bakışları arasında kadına tokat attı.

49 yaşındaki oyuncu Evelina Bledans, bugünlerde üçüncü çocuğuna hamile olmanın heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Bledans, ilerleyen yaşlarda hamilelikle ilgili soruları yanıtladı.

Programın bir bölümünde seyircilerden de sorular alınırken, stüdyodaki bir izleyici Bledans’a şok sözler yöneltti. Elena Lebedeva adlı izleyici, oyuncunun Down sendromlu bir çocuğu olduğunu da hatırlatarak, “35-40 yaşından sonra çocuk sahibi olmak tehlikeliyken, 49 yaşında tüp bebek yöntemiyle hamile kalma sebebin nedir? Bunu yaparken ne düşündün? Başka bir hasta çocuk daha mı doğurmak istiyorsun?” dedi.

Bu sözlerden sonra stüdyodaki ortam bir anda gerilirken, Bledans hışımla ayağa kalkarak Lebedeva’ya doğru yöneldi.

Kadının karşısına geçen ünlü oyuncu, kadına tokat atarken, “Bana istediğini söyleyebilirsin, ama çocuğumu karıştırma” dedi. Program ekibinin araya girmesiyle Bledans sakinleştirilirken yayına ara verildi.

Bledans’ın o anları sosyal medyada gündem oldu.