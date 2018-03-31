Ünlü oyuncu, robot Sophia ile ‘flörtleşti’

Suudi Arabistan’ın vatandaşlık verdiği insansı Robot Sophia’nın, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Will Smith ile baş başa sohbeti büyük ilgi çekti. Smith, kendine ait YouTube kanalında yayınladığı videoda Sophia ile "flörtleşiyor."

Ünlü aktör Will Smith’in Youtube kanalında yayınlanan videoda Sophia ‘rahat tavırlarıyla’ dikkat çekti. 21 yıllık evli Hollywood yıldızının flört ‘taktiklerini' demode bulan Sophia, videonun başında Smith'in uzattığı kadehi de geri çevirmeyi ihmal etmedi.

Sophia, ufak şakalar yaparak ortamı ısıtmayı deneyen ünlü oyuncuyu “Şaka yapmak, akıl dışı bir insan davranışıdır” diyerek tersledi.

Smith, “Robotların en sevdiği müzik türü ağır metaldir” diyerek Sophia'yı güldürmeye çalışsa da yanıt olarak robotun uyuma taklidi yapan suratıyla karşılaştı.

Aynı zamanda Suudi Arabistan ‘vatandaşı’ da olan Sophia, 19 Nisan’da Türkiye’ye gelecek.

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