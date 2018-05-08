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Ünlü oyuncudan büyük başarı… Dünyanın en güçlü adamı oldu!

Fenomen dizi Game of Thrones’ta 'The Mountain' karakterini canlandıran Hafþór Júlíus Björnsson, 'Dünya’nın En Güçlü Adamı' unvanını kazandı.

android-time 10:36 8 Mayıs 2018
Haberler Dünya
Ünlü oyuncudan büyük başarı… Dünyanın en güçlü adamı oldu!
Fenomen dizi Game of Thrones’ta 'The Mountain' karakterini canlandıran Hafþór Júlíus Björnsson, 'Dünya’nın En Güçlü Adamı' unvanını kazandı.

World’s Strongest Man 2018 yarışmasının Facebook hesabından yapılan açıklamada, “WSP unvanını kazanan Hafþór Júlíus Björnsson-The Mountain'i kutlarız” dendi.


Filipinler'de düzenlenen yarışma iki gün sürerken, ağırlık kaldırmadan otobüs çekmeye kadar farklı kategoriler yer aldı.  29 yaşındaki Björnsson iki gün boyunca tüm kategorilerden toplamda kendisini zirveye taşıyacak kadar puan elde etmeyi başardı.


Instagram hesabından şampiyonluğunu paylaşan sporcu 453 kiloluk ağırlık kaldırma rekorunun da sahibi.

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