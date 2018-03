Ünlü oyuncudan radikal karar… Varını yoğunu satıyor

Oscar ödüllü aktör Russel Crowe, rol aldığı filmlerden eşyaların da yer aldığı 200 parçalık bir açık artırma düzenlemeye hazırlanıyor.

Yeni Zelanda’lı aktör Russell Crowe, bu kez beyaz perde yerine bir müzayedeyle gündeme geldi.

53 yaşındaki aktör, bugüne dek rol aldığı filmlere ait eşyaların da bulunduğu 200 parçalık bir koleksiyonu açık artırmaya çıkarmaya hazırlanıyor.

‘Boşanma sanatı’ adı verilen müzayede, Crowe’un hem doğum günü, hem de eski eşiyle evlilik yıldönümü olan 7 Nisan’da düzenlenecek.

İşte Sotheby's Avustralya tarafından organize edilecek müzayedede yer alacak parçalardan bazıları…

1- 1994 yapımı The Sum of Us filminden bir bez bebek

Tahmini değeri: 400-600 dolar



2- Gladyatör filminden maket at

Tahmini değeri: 2.000-4.000 dolar



3- Gladyatör filminden bir at arabası

Tahmini değeri: 5.000-10.000 dolar



4- Cinderella Man filminden boksör kemeri





Tahmini değeri: 500-600 dolar

5- Dinozor kafatası

Tahmini değeri: 35.000-40.000 dolar