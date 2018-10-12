Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Rezalet olduğumu anlayacaklar

Bir dergiye röportaj veren Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron çarpıcı bir itirafta bulundu. Theron, Imposter (Sahtekar) olarak bilinen bir sendroma yakalandığını açıkladı.

Elle Amerika’nın kasım sayısına konuk olan Charlize Theron, Imposter (Sahtekar) sendromuna yakalandığını ve hastalığının hala devam ettiğini açıkladı.

Sendroma yakalandığı süreçte kariyerine bakışının değiştiğini söyleyen Theron, “Yeni bir projeye başladığımda, ‘Aman tanrım, kovulacağım. Rezalet bir aktris olduğum ortaya çıkacak. Tamamen bir yalandan meydana geldiğimi fark edecekler’ diyorum” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz aylarda vizyona giren “Tully” isimli filmdeki rolü için 20 kilo alıp daha sonra eski haline dönen Oscar ödüllü aktris Charlize Theron, rolüne hazırlanırken değişen beslenme alışkanlıkları yüzünden depresyona girdiğini söylemişti.

Imposter yani Sahtekar sendromu genellikle bireylere, kazandıkları başarıları hak etmediklerini ve geldikleri yere başarı, zeka ile değil şans eseri geldiğini ve bir gün gerçeklerle yüzleşeceklerine inanmaya itiyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmada, günümüz insanının üçte birinin işlerinde bu sendromu yaşadıklarını ortaya koydu.