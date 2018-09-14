Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf: O rol benim olacaktı

Variety dergisine konuşan 45 yaşındaki oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beckinsale, 2017’de vizyona giren Wonder Woman filmiyle ilgili pişmanlığını anlattı.

Film için 2000’li yılların başında kendisine teklif geldiğini belirten İngiliz oyuncu, “Joel Silver yapım ekibindeydi ve başrol için bana teklifte bulundu. İtiraf etmeliyim ki o dönem proje bu kadar iyi tasarlanmamıştı. Okuduğum senaryo berbattı. O nedenle kabul etmemiştim. Yıllar sonra daha iyi bir projeyle Gal Gadot mükemmel bir iş çıkardı” dedi.

İsrail’li oyuncu Gal Gadot’un başrolünde oynadığı Wonder Woman, 2017’nin en başarılı yapımlarından biri olmuş ve dünya genelinde 800 milyon dolarlık gelir elde etmişti.