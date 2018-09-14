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Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf: O rol benim olacaktı

İngiliz oyuncu Kate Beckinsale'den yıllar sonra şaşırtıcı bir itiraf geldi. Beckinsale, son yılların en başarılı süper kahraman filmlerinden birindeki başrolün kendisine teklif edildiğini söyledi.

Sozcu.com.tr
android-time 15:41 14 Eylül 2018
Haberler Dünya
Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf: O rol benim olacaktı
İngiliz oyuncu Kate Beckinsale'den yıllar sonra şaşırtıcı bir itiraf geldi. Beckinsale, son yılların en başarılı süper kahraman filmlerinden birindeki başrolün kendisine teklif edildiğini söyledi.

Variety dergisine konuşan 45 yaşındaki oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beckinsale, 2017’de vizyona giren Wonder Woman filmiyle ilgili pişmanlığını anlattı.

Film için 2000’li yılların başında kendisine teklif geldiğini belirten İngiliz oyuncu, “Joel Silver yapım ekibindeydi ve başrol için bana teklifte bulundu. İtiraf etmeliyim ki o dönem proje bu kadar iyi tasarlanmamıştı. Okuduğum senaryo berbattı. O nedenle kabul etmemiştim. Yıllar sonra daha iyi bir projeyle Gal Gadot mükemmel bir iş çıkardı” dedi.

Gal Gadot

Gal Gadot

İsrail’li oyuncu Gal Gadot’un başrolünde oynadığı Wonder Woman, 2017’nin en başarılı yapımlarından biri olmuş ve dünya genelinde 800 milyon dolarlık gelir elde etmişti.

Son güncelleme: android-time 15:4314.09.2018
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