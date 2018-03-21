Ünlü oyuncuların yüzüne bile bakmıyorlar

The Big Bang Theory dizisinin yıldızı Mayim Bialik, New York metrosunda yalnızca dikkatli bir yolcu tarafından fark edildi. İşte toplu taşımayı sıklıkla kullanılan ünlülerden bazıları...

Dünya genelinde milyonlarca insanın tanıdığı ünlü isimler, yaşam tarzları ve katıldıkları davetlerle dikkat çekseler de kimi zaman da sosyal hayatın içine karışmalarıyla gündeme geliyor.

Sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla, birçok ismin özel araçları yerine toplu taşımayı kullandıkları fotoğrafları daha sık görüyoruz.

Bu araçlardan en sık kullanılanı metro olsa da bisiklet gibi alternatifler de ünlü isimlerin favorileri arasında.

Ünlü isimleri televizyonda, beyaz perdede ya da sahnede görmeye alışık olan insanlar ise kimi zaman yan yana yolculuk yaptığı kişiyi tanıyamıyor.

Bu furyada görüntülenen son isim ise The Big Bang Theory dizisinin yıldızı Mayim Bialik oldu. New York metrosunda çocuğuyla birlikte görüntülenen ünlü oyuncu yalnızca fotoğrafı çeken kişi tarafından fark edildi.

Metrodaki diğer yolcular ise Biyalik’in aralarında olduğundan habersizdi.

İşte toplu taşımada görüntülenen isimlerden bazıları: