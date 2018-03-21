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Ünlü oyuncuların yüzüne bile bakmıyorlar

The Big Bang Theory dizisinin yıldızı Mayim Bialik, New York metrosunda yalnızca dikkatli bir yolcu tarafından fark edildi. İşte toplu taşımayı sıklıkla kullanılan ünlülerden bazıları...

Sozcu.com.tr
android-time 11:58 21 Mart 2018
Haberler Dünya
Ünlü oyuncuların yüzüne bile bakmıyorlar
The Big Bang Theory dizisinin yıldızı Mayim Bialik, New York metrosunda yalnızca dikkatli bir yolcu tarafından fark edildi. İşte toplu taşımayı sıklıkla kullanılan ünlülerden bazıları...

Dünya genelinde milyonlarca insanın tanıdığı ünlü isimler, yaşam tarzları ve katıldıkları davetlerle dikkat çekseler de kimi zaman da sosyal hayatın içine karışmalarıyla gündeme geliyor.

Sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla, birçok ismin özel araçları yerine toplu taşımayı kullandıkları fotoğrafları daha sık görüyoruz.

Bu araçlardan en sık kullanılanı metro olsa da bisiklet gibi alternatifler de ünlü isimlerin favorileri arasında.

Ünlü isimleri televizyonda, beyaz perdede ya da sahnede görmeye alışık olan insanlar ise kimi zaman yan yana yolculuk yaptığı kişiyi tanıyamıyor.

Bu furyada görüntülenen son isim ise The Big Bang Theory dizisinin yıldızı Mayim Bialik oldu. New York metrosunda çocuğuyla birlikte görüntülenen ünlü oyuncu yalnızca fotoğrafı çeken kişi tarafından fark edildi.

Metrodaki diğer yolcular ise Biyalik’in aralarında olduğundan habersizdi.

İşte toplu taşımada görüntülenen isimlerden bazıları:

Danimarkalı model Nina Agdal da sık sık toplu taşımayı tercih ediyor.

Danimarkalı model Nina Agdal da sık sık toplu taşımayı tercih ediyor.

Game of Thrones'un yıldızı Peter Dinklage, scooterıyla metroda.

Game of Thrones’un yıldızı Peter Dinklage, scooterıyla metroda.

Eddie Redmayne, Londra metrosunu sıklıkla kullanıyor.

Eddie Redmayne, Londra metrosunu sıklıkla kullanıyor.

Katie Holmes.

Katie Holmes.

Keanu Reeves yolculuğunu gazete okuyarak geçiriyor.

Keanu Reeves yolculuğunu gazete okuyarak geçiriyor.

Drew Barrymore, metrodaki vaktini oje sürerek değerlendirirken.

Drew Barrymore, metrodaki vaktini oje sürerek değerlendirirken.

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