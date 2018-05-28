Ünlü oyuncunun kardeşi açıkladı: Hayalim şarkılarımı Türkiye’de söylemek

İstanbul sevdalısı şarkıcı Canan Uzerli son albümünün tanıtım turu kapsamında Hamburg'ta sahne aldı. Kardeşi oyuncu Meryem Uzerli gibi sanat hayatını Türkiye'ye de taşımak isteyen söz yazarı, bestekar ve solist Canan Uzerli, babasından dolayı taşıdığı Türk kimliğini müzikal yolculuğunda daha iyi tanıyabildiğini anlattı.

DW Türkçe, Türkiye’de Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ünlenen oyuncu Meryem Uzerli’nin ablası Canan Uzerli’yle son albümünün tanıtımı kapsamında Hamburg’ta konuştu.

Almanya’da yaşamını sürdüren Uzerli, ağırlıklı olarak caz ve pop türünde şarkılar söylüyor. Uzerli’nin şarkıları dingin, melankolik ve İstanbul özlemiyle dolu olarak nitelendiriliyor. Canan Uzerli, Alman bir anne ile Türk bir babanın kızı.

Sanat yolculuğu küçük yaşlardan itibaren müzikle şekillenen Uzerli, hem anne hem de baba tarafından sanatla bağının olduğunu söylerken, “Annem piyano çalar ve bizimle şarkılar söylerdi. Ananem kilise korosunda aktif olarak şarkıcıydı. Büyük dedem ise keman üreticisiydi” diyor.

Küçük yaşlardan itibaren keman dersleri alan Uzerli, çeşitli korolarda şarkı söylemiş, lisenin ardından da bir süre İstanbul’da yaşamış. Almanya’ya döndükten sonra ise Türkiye ve Türk kültürüyle olan ilişkisini derinleştirme kararı almış.

Üniversitede Türk bilimleri eğitimi almaya başlayan sanatçı, Türk müziğiyle bağının böyle kurulduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Caz ve pop müzik üzerine eğitimler aldıktan sonra rejisör Talat Yurtsever’in projelerinde Türkçe şarkılar seslendirmeye başladım. Şan eğitimini bitirdikten sonra da Berlin’e gittim ve burada Türk müziği konservatuarında ud ve sanat müziği üstadı Nuri Karademirli’den ses sanatçılığı eğitimi alma şansım oldu.”

Günlük dilde Almanca konuşsa da ruhunun ve kalbinin Türkçe olarak şarkılarda kendisini daha iyi ifade ettiğini söyleyen Uzerli şöyle devam ediyor: Şarkılarımı Türkçe söylediğimde ses rengim değişiyor. Konserime gelen izleyiciler de bu dilde söylediğim şarkıların onları daha fazla etkilediğini söylüyor. Türkçe benim içim duygusallık ve samimiyet demek. Bu hisler şarkılarla açığa çıkıyor.”

15 şarkılık ‘İçten gelen ses’ albümü kısa süre önce yayınlanan Uzerli, albümün tanıtımı için Almanya turnesinde. Albümdeki şarkılar arasında yer alan ‘İstanbul’da’ Uzerli için özel bir anlam ifade ediyor: “İstanbul küçüklüğümüzden beri babamın akrabalarını ziyaret ettiğimiz özel bir şehirdi. Bu şehir bana memleket hissi verirdi. Liseden sonra 6 ay babaannemin yanında İstanbul’da yaşadım ve şehri tanıma fırsatı buldum. Bu şarkıyı da İstanbul’la bağdaştırdığım babaanneme ithaf ettim.”

Uzerli’nin Almanya’daki turnenin ardından en büyük hedefi, şarkılarını çok sevdiği İstanbul’da söylemek.