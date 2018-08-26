Ünlü rockçı kız arkadaşını mekanda böyle boğazladı

Dünya basını İngiltere'nin efsanevi müzik grubu Oasis'in kurucularından müzisyen Liam Gallagher'ın kız arkadaşına saldırı anını konuşuyor... Geçen hafta tabloid basında iddialar ortaya çıkmış fakat sanatçı iddiaları yalanlamıştı. Bugün ise İngiltere'nin çok okunan gazetesi The Sun, Gallagher'ın kız arkadaşını boğazından tutarak şiddet uyguladığı anları paylaştı.

Wonderwall ve Don’t Look Back in Anger gibi efsanevi şarkıların yaratıcısı Liam Gallagher’ın kız arkadaşı Debbie Gwyther’ı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı…

Geçen hafta İngiliz tabloid basınında iddialar ortaya çıkmış fakat 45 yaşındaki şarkıcı, “Ben kadınlara vurmam. Bu iddialar asılsız, yalan haberler yapılıyor” demişti.

Bugün ise İngiltere’nin çok satan gazetelerinden The Sun Oasis grubunun liderinin kız arkadaşını dövdüğü görüntüleri paylaştı. Bir gece kulübünde çekilen görüntülerde Gallagher, kız arkadaşıyla tartışıyor ve boğazını sıkarken görüntüleniyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Gallagher’a büyük tepki gösterilirken, kadın haklarını savunan dernekler görüntüleri, “Şok edici” olarak yorumladı.

Gallagher, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye gelmiş ve İstanbul’da bir konser düzenlemişti. Gallagher, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.