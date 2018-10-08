Ünlü şarkıcı yıllar sonra açıkladı!

Kongre ara seçimlerinde oyunu Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Tennessee eyaletinde kullanacak olan Swift, Instagram’da yaptığı paylaşımda, son iki yılda hayatında ve dünyada gerçekleşen bazı olayların da etkisiyle politik görüşlerini açıklama konusunda farklı hissetmeye başladığını belirtti.
29 yaşındaki şarkıcı mesajında, “LGBTQ hakları için mücadele etmek gerektiğine inanıyorum. Cinsel yönelim ya da cinsiyetle ilgili her türlü ayrımcılığın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu ülkede ten renkleri farklı olan insanlara yönelik sistematik ırkçılık korkutucu, mide bulandırıcı ve çok yaygın” ifadelerini kullandı.
Senato ve Kongre seçimlerinde hangi adaylara oy vereceğini açıklayan Swift, “Senato için oy vereceğim aday Phil Bredesen, ayrıca Temsilciler Meclisi seçiminde de oyumu Jim Cooper’a vereceğim” dedi.
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