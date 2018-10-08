Ünlü şarkıcı yıllar sonra açıkladı!

ABD'li şarkıcı Taylor Swift beklenmedik bir çıkışta bulundu. Yıllardır politik konularda açıklama yapmaktan kaçınan Swift, kasım ayındaki ara seçimlerle ilgili sosyal medyadan konuştu. Swift, Demokrat Parti'nin adaylarını destekleyeceğini söyledikten sonra özellikle genç seçmenleri oy vermeye davet etti.

Kongre ara seçimlerinde oyunu Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Tennessee eyaletinde kullanacak olan Swift, Instagram’da yaptığı paylaşımda, son iki yılda hayatında ve dünyada gerçekleşen bazı olayların da etkisiyle politik görüşlerini açıklama konusunda farklı hissetmeye başladığını belirtti.

29 yaşındaki şarkıcı mesajında, “LGBTQ hakları için mücadele etmek gerektiğine inanıyorum. Cinsel yönelim ya da cinsiyetle ilgili her türlü ayrımcılığın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu ülkede ten renkleri farklı olan insanlara yönelik sistematik ırkçılık korkutucu, mide bulandırıcı ve çok yaygın” ifadelerini kullandı.

Senato ve Kongre seçimlerinde hangi adaylara oy vereceğini açıklayan Swift, “Senato için oy vereceğim aday Phil Bredesen, ayrıca Temsilciler Meclisi seçiminde de oyumu Jim Cooper’a vereceğim” dedi.