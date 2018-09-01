Ünlü şarkıcıdan İsrail’i kızdıracak hareket

Lana Del Rey, Filistin için İsrail'e Boykot Girişimi'nin (BDS) başlattığı kampanya sonrasında gelen tepkiler sebebiyle İsrail konserini iptal ettiğini açıkladı.

ABD’li şarkıcı Lana Del Rey, İsrail’deki ‘Meteor Festival’ kapsamında 7 Eylül’de gerçekleşmesi beklenen konserini iptal ettiğini açıkladı. Del Rey, kararına gerekçe olarak tüm hayranlarına eşit muamele etmek istemesini göstererek Twitter’dan bir mesaj paylaştı.

33 yaşındaki şarkıcı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Benim için hem Filistin’de hem de İsrail’de konser vermek ve tüm hayranlarıma eşit muamele etmek önemli. Ne yazık ki bu kadar kısa süre içerisinde her iki ülkede birden konser vermem mümkün olmadı. Bu sebeple hem İsrailli hem de Filistinli hayranlarıma (ve mümkünse bölgedeki diğer ülkelerde) konser vermem mümkün olana kadar Meteor Festival kapsamında vereceğim konseri erteliyorum. Teşekkürler.”

Del Rey, geçen aylarda BDS’nin boykot çağrılarına yanıt olarak İsrail’e karşı politik bir tavrının olmadığını belirtmiş ve İsrail’de konser düzenlemesini eleştiren hayranlarına şöyle seslenmişti:

“Diyeceğim şu: Müziğin evrensel olduğuna ve insanları bir araya getirmek için kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Konseri oradaki çocuklara ulaşmak ve barış temasını öne çıkaran sevecen bir enerji yaratmak niyetiyle kabul ettim. Eğer buna katılmazsanız anlayabilirim. Her iki tarafı da anlıyorum.”