Ünlü şarkıcıdan otobüs yolcularına sürpriz

İngiliz şarkıcı Craig David, Londra'da sabah saatlerinde otobüsle işlerine giden yolculara sürpriz yaptı.

The Time is Now isimli albümünü çıkarmaya hazırlanan David, geçtiğimiz günlerde hayranlarına bir sürpriz yaptı. Albümünün tanıtımı kapsamında bu sürprizi Facebook’tan da yayınlayan David, Londra’da sabah saatlerinde bir çift katlı otobüse bindi.

Yanına bir de gitarist alan ünlü şarkıcı, otobüstekilerin şaşkın bakışları arasında şarkı söylemeye başladı. Yeni albümünden şarkılar söyleyen David, otobüstekilerin isteği üzerine eski şarkılarını da seslendirdi.

Sürpriz karşısında mutlulukları yüzlerine yansıyan otobüs yolcuları, Craig’in şarkılarına eşlik etmeyi de ihmal etmedi.