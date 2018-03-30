Ünlü şarkıcıdan skandal hareket… Bir anda boğazını sıktı

ABD'li şarkıcı Chris Brown, skandal bir görüntüyle gündeme geldi.

Miami’de bir villada arkadaşlarıyla görüntülenen Brown yine rahat durmadı. Şiddet eğilimi ve alkol sorunlarıyla gündeme gelen Brown, yanındaki kadınlardan birinin boğazına sarıldı.

Bir anda ne olduğunu anlamayan kadını kurtarmak için, yanındaki diğer arkadaşları müdahale etti. Brown’ın boğazını sıktığı kadının korkusu yüzünden okunurken, arkadaşlarının araya girmesiyle rahat bir nefes aldı.

Olayla ilgili fotoğrafların sosyal medyaya düşmesinin ardından Brown kendini savundu. Instagram’dan bir mesaj paylaşan Brown, arkadaşlarıyla vakit geçirdikleri sırada şakalaştıklarını, şiddet söz konusu olmadığını öne sürdü.

Brown daha önce eski sevgilisi Rihanna’ya da şiddet uygulamış, Barbadoslu şarkıcının darp görüntüleri uzun süre konuşulmuştu.