Ünlü şarkıcının konseri öncesi panik: Ateş açtı

Dünyaca ünlü rapçi Ice Cube'un ABD'deki konseri öncesinde panik yaşandı... California'daki Del Mar Racetrack'taki konser öncesinde bir adam silahını çıkararak havaya ateş açtı. Güvenlik görevlileri saldırganı etkisiz hale getirdi.

ABD’nin ünlü rap şarkıcılarından Ice Cube’un konseri öncesinde korku dolu anlar yaşandı… Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde Del Mar Racetrack’te gerçekleştirilen konser öncesinde bir adam elindeki silahla havaya ateş açtı.

Kısa sürede panik yaşanırken, olay yerine gelen güvenlik güçleri saldırgana müdahale etti. San Diego Şerif Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Konser öncesinde bir saldırgan etkisiz hale getirildi. Şu an hastanede. Konser aksamadan devam etti” ifadesi kullanıldı. Yetkililer saldırganın sağlık durumu hakkında bir açıklama yapmazken, 18.000 kişinin gittiği konserde ölen olmadığı ifade edildi. Yetkililer, panik sırasında bazı müzikseverlerin fenalaştığını duyurdu.