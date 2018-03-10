Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü sunucu hayatını kaybetti

Formula 1 dünyasının ünlü sunucularından Henry Hope-Frost bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Frost'un ölümü motorsporları camiasında hüzün yarattı.

Sozcu.com.tr
android-time 10:51 10 Mart 2018
Haberler Dünya
Ünlü sunucu hayatını kaybetti
Formula 1 dünyasının ünlü sunucularından Henry Hope-Frost bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Frost'un ölümü motorsporları camiasında hüzün yarattı.

Formula 1 dünyasının sevilen ekran yüzlerinden Henry Hope-Frost bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

47 yaşındaki İngiliz sunucu, perşembe günü İngiltere’nin Surrey bölgesinde motosikletiyle seyir halindeyken bir arabayla çarpıştı.

sunucu-instagram3

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Frost’un olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

F1 başta olmak üzere motorsporlarıyla ilgili yaptığı programlarla tanınan Frost’un ölümü, motorsporları camiasında büyük hüzün yarattı.

Frost ve Max Chilton bir arada.

Frost ve Max Chilton bir arada.

Twitter’da ‘#fewer’ etiketiyle Frost’la ilgili sözler paylaşılırken, eski F1 sürücülerinden Max Chilton da İngiliz sunucuyla röportajı sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar