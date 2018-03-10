Ünlü sunucu hayatını kaybetti

Formula 1 dünyasının ünlü sunucularından Henry Hope-Frost bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Frost'un ölümü motorsporları camiasında hüzün yarattı.

Formula 1 dünyasının sevilen ekran yüzlerinden Henry Hope-Frost bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

47 yaşındaki İngiliz sunucu, perşembe günü İngiltere’nin Surrey bölgesinde motosikletiyle seyir halindeyken bir arabayla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Frost’un olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

F1 başta olmak üzere motorsporlarıyla ilgili yaptığı programlarla tanınan Frost’un ölümü, motorsporları camiasında büyük hüzün yarattı.

Twitter’da ‘#fewer’ etiketiyle Frost’la ilgili sözler paylaşılırken, eski F1 sürücülerinden Max Chilton da İngiliz sunucuyla röportajı sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.