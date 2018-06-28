Ünlü sunucunun kıyafeti başına iş açtı… Ülkeyi terk etmek zorunda kaldı

Suudi Arabistan’da kadınların araba kullanma yasağının kaldırılmasına rağmen kısa süre önce yaşanan olay uluslararası basında gündem oldu.
Suudi Arabistan'da sunuculuk yapan Shereen Al-Rifaie, canlı yayında araba yasağının kalkmasını değerlendirirken giydiği kıyafet yüzünden büyük tepki çekti ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.
#Saudi General Authority for Audiovisual Media investigates anchor Shereen Rifai “for violating regulations and instructions” by “wearing indecent clothing” during a report she present on ending the ban on women driving in #SaudiArabia according to Okaz newspaper pic.twitter.com/3PDvRwVe2q
— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) 26 Haziran 2018
Al-Rifaie, hakkında başlatılan inceleme yüzünden ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Al-Rifaie tepki çeken görüntüler sırasında uzun beyaz bir elbise, beyaz pantolon ve bluz giymişti. Genç sunucu saçlarını ise beyaz başörtüsü ile örtmüştü.