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Ünlü sunucunun kıyafeti başına iş açtı… Ülkeyi terk etmek zorunda kaldı

Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanma yasağı kalktı. Ünlü sunucu Shereen Al-Rifaie, bunu haberleştirmek için sokağa çıktı. Ancak haberden çok, Al-Rifaie'nin araba yasağının kalkmasını değerlendirirken giydiği kıyafet ülkenin gündemine oturdu.

android-time 12:51 28 Haziran 2018
Haberler Dünya
Ünlü sunucunun kıyafeti başına iş açtı… Ülkeyi terk etmek zorunda kaldı
Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanma yasağı kalktı. Ünlü sunucu Shereen Al-Rifaie, bunu haberleştirmek için sokağa çıktı. Ancak haberden çok, Al-Rifaie'nin araba yasağının kalkmasını değerlendirirken giydiği kıyafet ülkenin gündemine oturdu.

Suudi Arabistan’da kadınların araba kullanma yasağının kaldırılmasına rağmen kısa süre önce yaşanan olay uluslararası basında gündem oldu.

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Suudi Arabistan'da sunuculuk yapan Shereen Al-Rifaie, canlı yayında araba yasağının kalkmasını değerlendirirken giydiği kıyafet yüzünden büyük tepki çekti ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Al-Rifaie, hakkında başlatılan inceleme yüzünden ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Al-Rifaie tepki çeken görüntüler sırasında uzun beyaz bir elbise, beyaz pantolon ve bluz giymişti. Genç sunucu saçlarını ise beyaz başörtüsü ile örtmüştü.

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Son güncelleme: android-time 12:5228.06.2018
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