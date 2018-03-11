Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlülerin tasarımcısı da kazada hayatını kaybetti

İran'dan gelen üzücü kaza haberinin ardından hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belirlendi. 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği ve Başaran Holding'e ait uçakta bulunan yolculardan birinin de ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel olduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr
android-time 20:28 11 Mart 2018
Haberler Dünya
Ünlülerin tasarımcısı da kazada hayatını kaybetti
İran'dan gelen üzücü kaza haberinin ardından hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belirlendi. 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği ve Başaran Holding'e ait uçakta bulunan yolculardan birinin de ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel olduğu açıklandı.

Dubai’den İstanbul’a giderken, İran’da düşen özel jetteki yolcuların detayları belli olmaya başladı. Metgraf Matbaacılık’ın sahibi Murat Gezer’le nişanlı olan Mina Başaran’ın arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisine Dubai’ye gittiği öğrenildi.

basarana

Uçakta Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın yanı sıra ünlülerin tercih ettiği bikini markasının kurucusunun da olduğu belirlendi.

Şeyma Subaşı da markayı kullananlardan biriydi.

Şeyma Subaşı da markayı kullananlardan biriydi.

Aralarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily And Rose’un kurucusu Liana Hananel de uçaktaki yolculardan biriydi.

Özge Ulusoy da sosyal medya hesabından özel tasarım bikiniyi tercih ettiğini duyurmuştu.

Özge Ulusoy da sosyal medya hesabından özel tasarım bikiniyi tercih ettiğini duyurmuştu.

2012’de İstanbul’da kurulan şirket, özellikle farklı vücut tiplerine sahip kadınlar için yaptığı tasarımlarla biliniyordu.

Eliza Sakuçoğlu da bikini markasını tercih edenlerdendi.

Eliza Sakuçoğlu da bikini markasını tercih edenlerdendi.

İLGİLİ HABERBekarlığa veda partisinden dönüyorlardıBekarlığa veda partisinden dönüyorlardı
İLGİLİ HABERSon dakika... Türk uçağı İran'da düştüSon dakika... Türk uçağı İran'da düştü

Son güncelleme: android-time 20:4411.03.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar