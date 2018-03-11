Ünlülerin tasarımcısı da kazada hayatını kaybetti

İran'dan gelen üzücü kaza haberinin ardından hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belirlendi. 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği ve Başaran Holding'e ait uçakta bulunan yolculardan birinin de ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel olduğu açıklandı.

Dubai’den İstanbul’a giderken, İran’da düşen özel jetteki yolcuların detayları belli olmaya başladı. Metgraf Matbaacılık’ın sahibi Murat Gezer’le nişanlı olan Mina Başaran’ın arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisine Dubai’ye gittiği öğrenildi. Uçakta Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın yanı sıra ünlülerin tercih ettiği bikini markasının kurucusunun da olduğu belirlendi. Aralarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily And Rose’un kurucusu Liana Hananel de uçaktaki yolculardan biriydi. 2012’de İstanbul’da kurulan şirket, özellikle farklı vücut tiplerine sahip kadınlar için yaptığı tasarımlarla biliniyordu. İLGİLİ HABER Bekarlığa veda partisinden dönüyorlardı

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