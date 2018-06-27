Ürdün kralı: Daha fazla mülteci kabul edemeyiz

Ürdün Kralı Abdullah, ABD Senato ve Temsilciler Meclisi liderleri ile yaptığı görüşmeler sırasında Ürdün’ün daha fazla mülteci kabul edemeyeceğini söyledi.

Kral Abdullah ABD'de senato ve temsilciler meclisi başkanları ve Dış ilişkiler komisyonu, temsilciler meclisi dış ilişkiler alt komisyon başkanları ile görüştü. Bazılarına, Kraliçe Raiya'nın katıldığı görüşmelerde Kral Abdullah ve ABD’li yetkililer, ABD ve Ürdün arasında tarihi dostluk bağları, stratejik ortaklık hatırlatılarak çeşitli alanlarda, özellikle ekonomik alanda iki ülke arasında işbirliğini güçlendirmenin yolları konusunda görüşmeler yaptı.

Ürdün Kralı Abdullah ile Senato Çoğunluk Lideri Senatör Mitch McConnell ve Temsilciler Meclis Başkanı Paul Ryan ve dış ilişkiler komisyonu ile yapılan görüşmelerde Ordatoğu’daki son gelişmeler ele alındı. Görüşmelerde, Ürdün'de bölgesel krizin yol açtığı ekonomik zorlukların aşılması için uygulanacak programların, Ürdün ekonomisini destekleme ve genç Ürdünlülere iş fırsatlarının oluşturma yallarının ele alındığı kaydedildi.

Kral Abdullah, mülteci krizindeki yükün azaltılması ve çeşitli kalkınma programlarındaki desteklerinden dolayı ABD'ye destekleri için teşekkür etti. Kral Abdullah, güvenlik ve menfaatlerinin öncelikli olduğunu vurgulayarak Ürdün'ün daha fazla mülteci kabul edemeyeceğini söyledi.

TÜRKİYE’DE 3.5 MİLYON SURİYELİ VAR

Birleşmiş Milletler verilerine göre Ürdün’de 740.000’i aşkın mülteci varken bunların 657.628’inin Suriyeli olduğu ve 66.262’sinin Iraklı olduğu açıklandı. Ürdün’de yaklaşık 140.000 mülteci mülteci kamplarında yaşarken Ürdün yönetimi sadece 2017’de 46.000 Suriyeliye çalışma izni verdi.

AFAD verilerine göre Haziran 2018 itibariyle Türkiye’de yaklaşık 3.576.337 Suriyeli yaşarken, geçici barınma merkezlerinde ise 216.588 Suriyeli ve 5.978 Iraklı bulunuyor.