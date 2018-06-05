Ürdün’de halk sokakta… Başbakan istifa etti… Zamlar o kadar etkiledi ki Türkiye’ye geliyorlar

Ürdün'de gelir vergisi yasası ve kemer sıkma politikaları sonrasında halk sokağa döküldü. Dün gece Ürdün Başbakanı Hani el Mulki istifa ederken yerine Harvard Üniversitesi mezunu eğitim bakanı Ömer Razzaz getirildi. Uluslararası kamuoyuna konuşan göstericiler, "Burada eğitim o kadar pahalı ki Türkiye'ye üniversite okumaya gidiyoruz" yorumunu yaptı.

Arap Baharı’ndan beri tarihinin en büyük halk ayaklanmasını yaşayan Ürdün’de hükümetin getirdiği tartışmalı gelir vergisi yasası ve fiyatların yükselişi sonrasında tansiyon yüksek… Ekmekten elektriğe birçok harcamada zam gelmesinin ardından yılda 11.000 dolar (yaklaşık 50.000 TL) kazananlardan gelir vergisi alınmasının ardından binlerce insan sokağa dökülmüştü.

Hükümetin onayladığı tartışmalı gelir vergisi yasası, bugün de başkent Amman’daki Başbakanlık binası çevresinde toplanan yüzlerce Ürdünlü tarafından protesto edildi. Hükümet binasının bulunduğu Ed-Duvvar er-Rabı bölgesine ulaşabilmek için birkaç gruba ayrılan göstericiler, polis tarafından engellendi.

Göstericiler, hükümetin icraatları aleyhinde sloganlar attı. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri hükümet binasının etrafını bariyerle çevirdi. Genel Güvenlik Operasyonları Müdür Yardımcısı Fevvaz el-Muayita, gösteri alanında yaptığı basın açıklamasında, protestoculara yönelik uygulamalarda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Gösterilere katılan yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken uluslararası basına konuşan gösteriler yaşadıkları ekonomik kriz hakkında konuştu. NPR’a konuşan göstericilerden bir banka yöneticisi, “Bu son damlaydı. Artık orta sınıf aileler bile su ve elektrik faturasını ödeyemiyor. Hükümet ülkeyi kaosa götürüyor. Sürekli yeni vergiler istiyorlar ve hizmet vermiyorlar. Doğru düzgün bir ulaşım sistemimiz bile yok” ifadesini kullandı.

Uluslararası kamuoyuna konuşan Muhammed el-Hajaj ise eğitimin ülkede çok pahalı olduğunu söyledi. 21 yaşındaki El-Hajaj, “Ben Türkiye’de okuyorum, çünkü Türkiye’de okumak Ürdün’de okumaktan daha ucuz” dedi.