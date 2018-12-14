Ürdünlü gazeteciye Nusret gözaltısı! O tablo başını yaktı

Tuzlama hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret, yine uluslararası basının gündeminde. Ürdün'de bir gazeteci, Son Akşam Yemeği tablosuna Nusret'i photoshop kullanarak ekleyince gözaltına alındı.

Al Wakeel News adlı haber sitesini yöneten Muhammed el Wakeel’in yayınladığı fotoğrafta, Nusret, Leonardo da Vinci’nin ‘Son Akşam Yemeği’ tablosunda İsa ve havarilerinin arkasına geçmiş halde görünüyor.

Gökçe, meşhur hareketi ile İsa’nın yemeğini tuzluyor. Ürdün basınına göre, Wakeel’in bu fotoğrafı yayınlaması sonrasında çok sayıda Hristiyan ve Müslüman rahatsız olduğunu dile getirirken, polis de ‘dinler arası çatışmayı kışkırtmak’ suçlamasıyla gazeteciyi gözaltına aldı.

Wakeel ise görseli yayından kaldırıp özür diledi. Gazeteci hakkında dava açılacağı ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.