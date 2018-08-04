Usame Bin Ladin’in annesi ilk kez konuştu: Oğlum iyi bir çocuktu

Eski Başkan Barack Obama döneminde Pakistan'da yaşadığı eve 2011 yılında düzenlenen operasyonla öldürülen El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in annesi, İngiliz The Guardian gazetesine kapsamlı bir röportaj verdi.

2011 yılından bu yana ilk kez basına oğluyla ilgili demeç veren Bin Ladin’in annesi Alia Ghanem, Martin Chulov’un imzasını taşıyan röportajda, Usame Bin Ladin için “çekingen ve iyi bir çocuktu ancak üniversitede beyni yıkandı” ifadesini kullandı. Ghanem, gazeteye, ailenin yaşadığı Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki evinde konuştu. Anne, oğlu Bin Ladin için, “Üniversitede tanıştığı insanlar onu değiştirdi. O kişilerden biri Suudi Arabistan’dan daha sonra sınırdışı edilen ve Usame’nin ruhani danışmanı olan Müslüman Kardeşler üyesi Abdullah Azzam’dı. 20’li yaşlarında beynini yıkayan insanlarla tanışana kadar iyi bir çocuktu. Bir nevi tarikat diyebilirsiniz. Savundukları dava için para alırlardı. Onlardan hep uzak durması gerektiğini söylerdim” dedi.

The Guardian’ın yaptığı röportaj sırasında odada Usame Bin Ladin’in üvey erkek kardeşleri Hasan ve Ahmed de vardı. İki kardeş, 11 Eylül saldırılarında Usame Bin Ladin’in parmağının olduğunu öğrendikleri zaman yaşadıkları şoku “Çok garip bir duyguydu. 48 saat içerisinde başından bu yana bu işi yapanın Usame olduğunu biliyorduk. En küçüğümüzden en büyüğümüze ondan utanç duyduk. Hepimizi korkunç sonuçların beklediğini biliyorduk” sözleriyle anlattılar.

The Guardian gazetesi adına röportajı yapan Martin Chulov, Suudi makamların, bugüne kadar basına konuşmayı hep reddeden Usame Bin Ladin’in annesiyle bu kez röportaj yapmasına nasıl ve neden izin verdiğini de anlattı. Chulov, “Suudi Arabistan’da 32 yaşındaki son derece hırslı Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın başında bulunduğu yeni yönetim, aileyle görüşme talebimi kabul etti. (Ülkedeki en nüfuzlu ailelerden biri olarak Bin Ladin ailesinin hareketleri ve temasları çok yakından takip ediliyor.) Usame Bin Ladin’in geçmişi hem Suudi Krallığı hem de aile üzerinde karanlık bir sayfa olarak duruyor. Suudi Arabistan’ı 11 Eylül yüzünden eleştirenler, Usame Bin Ladin’in devlet desteği aldığını savundular. 11 Eylül saldırısında hayatını kaybedenlerden bazılarının aileleri de Suudi Arabistan’a bu gerekçeyle bugüne kadar sonuç alınmasa da dava açtı. 11 Eylül saldırılarında 19 teröristten 15’i Suudi Arabistan’dan gelmişti. Üst düzey Suudi yetkililer de Bin Ladinlerin kendi hikayelerini anlatmalarına imkan vererek, 11 Eylül saldırılarından bir ajanın değil de toplum dışına itilmiş problemli bir kişinin sorumlu olduğunu gösterebilecekleri kanısındalar” dedi.