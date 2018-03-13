Üstsüz turistlerle çekilen fotoğraf polisleri yaktı

Meksika'nın ünlü Cancun sahillerinde, üç üstsüz kadın turistle fotoğraf çektiren polis memurları görevden alındı.

Hafta sonu sosyal medyaya düşen fotoğraflarda, sahilde görevli çelik yelekli polislerin ellerinde makineli tüfeklerle kadınların yanına gittiği görülüyor.

Turist olduğu düşünülen kadınlarla fotoğraf çektiren üç polis, ardından sahildeki devriyelerine devam ediyor.

Fotoğrafların sosyal medyada olay yaratması sonucu, polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Üç polis soruşturma bitene kadar görevlerinden alındı.

Cancun’un bulunduğu Quintana Roo eyaletinde artan suç olayları nedeniyle, polislerin denetimindeki bölge sayısı artırılmıştı.