Uykusundan uyandı… Bir anda kanlar içinde kaldı

İngiltere'de evine tilki giren bir kadın, hayvanın kolunu ısırmasıyla kanlar içinde kaldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da ilginç bir hayvan saldırısı yaşandı. Şehrin güneyinde erkek arkadaşıyla birlikte bir apartmanın giriş katında yaşayan Jodie Nailard, geçtiğimiz günlerde bir gece ağrıyla uyandı.

Kolunda bir sıcaklık hisseden kadın, doğrulduğunda yatağında bir tilki olduğunu gördü. Tilkinin ısırığıyla kolunda derin bir kesik oluşan Nailard, çığlık atarak sevgilisini uyandırdı.

Tilkiyi yastıklarla kovalayan çift, hayvanın nereden eve girdiğini çözmeye çalıştı. Giriş kattaki evin bahçe kapısını açık bıraktıklarını fark eden çift, ardından hastaneye gitti.

Koluna dikiş atılan Nailard, “Uyandığımda tilkiyi görünce büyük şok ve korku yaşadım. Yüzümü değil de kolumu ısırdığı için şanslı hissediyorum” dedi.