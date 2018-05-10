Uyuşturucuyla mücadelede devrim yaratacak cihaz: Kokainmetre

ABD'deki araştırmacılar kokaini dakikalar içinde tespit edebilecek bir nefes analiz çipi geliştirdiklerini açıkladı.

Araştırmayı yürüten ekip, bu çipi kullanarak bir kişinin kokain kullanıp kullanmadığını dakikalar içinde tespit edebilecek taşınabilir bir ‘kokainmetre’ yaratmayı umuyor. Geliştirilen çip nefesin yanı sıra kan, idrar ve tükürük örneklerini de inceleyebiliyor.

Çipin avantajı, önceki pahalı girişimlerin aksine yalnızca düşük maliyetle üretilebilmesi. Bu gelişmeyi heyecanlandırıcı bulan İngiltere’deki yol güvenliği derneği Brake’ten Joshu Harris, “Bu teknolojiyle yollarda kokain kullanan biri olup olmadığı hızla tespit edilebilir” diyor.

New York’taki Buffalo Universitesi’nden araştırmacı Nan Zhang, “Geliştirdiğimiz yöntemde çipi ince cam tabakaların üzerinde yarattık” diyor.

Araştırmacılar, bir sandviçe benzettikleri çipin yüzeyine kokain parçaları denk geldiğinde ışığın dağıldığını ve çipin kokaini tespit ettiğini söylüyor. Çipin raf ömrünün ise 12 aydan uzun olduğu belirtiliyor.

Araştırmacıların bir sonraki hedefi, çipin içinde yer aldığı taşınabilir bir kokain tespit cihazı geliştirmek. Çipin esrar tespitinde de kullanılması umuluyor. (BBC Türkçe)